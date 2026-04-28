La CONCACAF no es el fuerte del Toluca... nunca lo ha sido

Enrique Gómez

Se sabe que la Copa de Campeones de CONCACAF no es el fuerte del Toluca…

Curioso, pues, aunque los ‘Diablos Rojos’ son los máximos ganadores del futbol mexicano en lo que a torneos cortos se refiere (desde mediados de 1996 a la fecha), solo ostenta dos títulos de la ‘Concachampions’ y ya pasaron más de 20 años desde que conquistó el último de ellos.

Y tampoco es que haya estado muy cerca de cambiar la historia en los últimos años.

De hecho, en la serie contra Los Angeles FC que inicia dentro de unas horas en California, el Toluca buscará a clasificar a su primera final en más de 10 años, una racha un tanto sorpresiva si consideramos que el conjunto escarlata es el segundo equipo con más títulos de Liga MX en toda la historia.

Entonces, ¿cuándo fue la última vez que el Toluca ganó o al menos jugó una final de CONCACAF?

· 2003, año del segundo y último título; se lo ganaron al Morelia

· 2014, año de la quinta y última final, la perdieron contra el Cruz Azul

· Tras su título en 2003, llegaron a la final en 1998, 2006 y 2014

¿Cuándo fue la última vez que tu equipo terminó ‘superlíder’ de la Liga MX?

¿Podrá dejar en el camino al LAFC y clasificar a su primera final en 12 años? No será fácil, pues el equipo angelino le dio un baile al Cruz Azul (pese a que llegaba como campeón defensor) en la pasada eliminatoria, con todo y que la serie cerró en territorio mexicano, tal como sucederá en esta ocasión.

Toluca es el equipo bicampeón del futbol mexicano (12 títulos) y posee el segundo plantel más valioso de la Liga MX, de acuerdo con Transfermarkt, por lo que se siente en el punto perfecto de su historia para sacudirse este complejo internacional que lo persigue desde años y desplegar su estela de éxitos también en la ‘Conca’.