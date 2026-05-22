¿Cuándo es la final de la CONCACAF y por qué se jugará en Toluca?

Enrique Gómez

De alguna manera, es como si la Liga MX todavía no hubiera acabado...

Dos clubes del futbol mexicano se mantienen en competencia en búsqueda del título más importante de la región: la Copa de Campeones de la CONCACAF, que se jugará el fin de semana en el Estado de México.

Pero ¿por qué esta final a partido único entre el Toluca y Tigres se disputará en el Estadio Nemesio Diez?

La respuesta está en el porcentaje de puntos de obtenidos y la diferencia de goles. Y es que, aunque el equipo de Nuevo León tuvo más unidades que el conjunto mexiquense, también disputó dos partidos más que el entonces monarca de la Liga MX, que por su condición quedó sembrado en octavos de final.

Así el andar de ‘Diablos’ y ‘felinos’ en la ‘Concachampions’ 2026:

Toluca

· Inició su camino desde octavos de final

· 4 victorias, 0 empates y 2 derrotas en 6 partidos

· 12 puntos (66% de efectividad) y +11 goles

· Eliminó a San Diego, LA Galaxy, y Los Angeles FC

Tigres

· Inició desde la primera ronda

· 5 victorias, 1 empate y 2 derrotas en 8 partidos

· 16 puntos (66% de efectividad) y +6 goles

· Eliminó a Forge, Cincinnati, Seattle y Nashville

¿Toluca, se siente favorito sobre Tigres en la Final de CONCACAF? Antonio Mohamed reconoció que será una ventaja jugar en el Nemesio Diez

Al último, fue la diferencia de goles inclinó la balanza en favor del equipo de Antonio Mohamed, pues, aunque hizo menos puntos (un tanto obvio al tener dos partidos menos) tuvo la misma efectividad que el equipo de Guido Pizarro, además de una mucho mejor ofensiva; la especialidad de la casa.

La final por la Copa de Campeones de CONCACAF, misma que entregará un boleto a la Copa Intercontinental de diciembre y al Mundial de Clubes que se juega en tres años, repite a los mismos equipos que disputaron el título del Apertura 2025, ¿podrá Tigres cobrar revancha?

La noche del sábado 30 de mayo en el Estadio Nemesio Diez todos lo sabremos.