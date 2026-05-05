Tigres, primer finalista de la Copa de Campeones y orgullo de la Liga MX

Enrique Gómez

Hay tradiciones que vale la pena conservar, como esa de que siempre hay un equipo mexicano en la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Gran solvencia la que mostró Tigres en toda la eliminatoria.

El primer clasificado a la Copa de Campeones de la CONCACAF es un club de la Liga MX.

Victoria 1-0 del equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León (2-0 el global) sobre el Nashville SC, que se despidió blanqueado y a dos anotaciones de poder revertir la eliminatoria en el ‘Volcán’.

Quinta final de la ‘CONCA’ a la que avanza Tigres, el cual buscará apenas el segundo título de su historia, el primero desde el 2020, cuando venció a Los Angeles FC, equipo que se encuentra en la otra semifinal.

¡GOOOOOOL QUE SABE A FINAL! 🤩



Brunetta la mandó a guardar y pone el 2-0 en el global. Tigres está muy cerca de la final. @TigresOficial 1-0 @NashvilleSC#CONCACAF 🏆 pic.twitter.com/QpD3GXAyZC — FOX (@somos_FOX) May 6, 2026

El único gol del partido se dio a los 67 minutos, luego de que el equipo local se avivara y habilitara con un saque de manos a Ángel Correa, quien se encontraba delante de la línea defensiva. Con una recepción dirigida y un amague, el argentino se metió al área, levantó la vista y cedió una diagonal retrasada para su compatriota Juan Brunetta, quien recortó con sangre fría y sacó un riflazo a la parte alta de la red.

Ese gol fue lapidario. Lo supo la afición ‘incomparable’ y también pegó en el ánimo de Tennessee, que con impotencia veía como discurría el cronómetro sin poder al menos ponerle número a su marcador.

Como siempre desde 2004, hay al menos un club mexicano en la final de la Copa de Campeones de CONCACAF.

Ahora, ¿habrá finak mexicana la edición 2026 de la Copa de Campeones de CONCACAF? Primero, Toluca debe remontar ante el LAFC.