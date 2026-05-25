Cruz Azul, campeón del futbol mexicano por décima ocasión

Héctor Cantú

Cruz Azul se ha convertido en el nuevo campeón del futbol mexicano y ha llegado a 10 títulos en la historia del futbol mexicano.

La historia le ha hecho revolución a un jugador que en muchos años atrás fu tachado de villano y de uno de los responsables de las debacles de los cementeros. Incluso, muchos años fue considerado como el gran villano dl equipo de la Noria.

La llegada de Joel Huiqui fue una revolución absoluta que logró llevar al equipo a lo más alto de la historia del futbol mexicano a costa de un equipo universitario que vivió su momento de quiebre en los últimos instantes del encuentro.

Robert Morales fue el encargado de adelantar al equipo de casa. Un gol que hacía soñar a los Pumas con poder ganar de nueva cuenta el título.

Sin embargo, un autogol de Rubén Duarte permitió que se emparejara los cartones al inicio del segundo tiempo.

Cuando todo parecía que el encuentro se iría al tiempo suplementario, apareció el punto de quiebre de los cementeros. Uriel Antuna fue expulsado tras una patada artera en el tobillo de Jéremy Marquez.

La jugada inmediata fue el gol de Carlos Rotondi con un disparo dentro del área que encontró las redes, con un futbolista que encuentra sanación con un gol en una final y la etiqueta de héroe.

Con el equipo universitario ya lastimado y hundido, llegó una segunda expulsión de Ángel Jesús Rico que terminó con la debacle del equipo auriazul.

Esta se convierte en la décima copa de Cruz Azul en el futbol mexicano y en la primera copa de Joel Huiqui, quien llegó como apuesta arriesgada tras la salida de Nicolás Larcamón.