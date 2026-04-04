A un año de su retiro y ascenso, Guido Pizarro renovó con Tigres

Redacción FOX Deportes

Se retiró como jugador en Tigres para asumir la dirección técnica del equipo y tan bien lo ha hecho que ya se ganó su renovación como entrenador.

Es muy curioso el caso de Guido Pizarro, entrenador argentino de 36 años.

En la conferencia de prensa de su renovación como técnico del equipo 'felino' hasta 2028, Guido prometió que responderá a la confianza de la directiva.

"Estoy muy contento y orgulloso. La confianza que me tienen se agradece. Hay una gran exigencia para que el equipo siga creciendo. Siempre aspiramos a más, es lo que demanda esta camiseta y cumpliremos con ello", dijo Pizarro, quien jugó en Tigres entre 2018 y 2025 y colgó las botas en marzo de ese año para llegar directamente al banquillo en sustitución de Veljko Paunovic.

Con trabajo, compromiso, orgullo y Perfil Tigre.



🫡 ¡Vamos juntos, Guido! pic.twitter.com/xvZnIHeQhz — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) April 2, 2026

Como jugador, Guido ganó cuatro títulos de liga y una Copa de Campeones de la CONCACAF con el equipo universitario, mientras que en su breve carrera como entrenador ya llevó a Tigres a la final del Apertura 2025, misma que perdió en tanda de penales contra el Toluca.

"Hoy estamos enfocados en un cambio generacional que vamos consolidando. El torneo pasado dimos pasos importantes, era un gran desafío con chicos nuevos y dimos pasos adelante. Para hacer un Tigres duradero tenemos que construir un equipo con roles sólidos, líderes que perduren y sientan los valores de la institución y lo vamos logrando paso a paso", destacó.

Actualmente, Tigres marcha en séptimo lugar del Clausura 2026, en zona de Liguilla, pero muy lejos del nivel que tuvo el torneo pasado.