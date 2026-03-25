Publicación: jueves 26 de marzo de 2026

EFE

Fernando Gorriarán quiere seguir en Tigres

Su continuidad depende totalmente de la directiva.

El uruguayo Fernando Gorriarán aceptó este jueves que quiere quedarse más tiempo en los Tigres UANL del futbol mexicano, pero dependerá de la directiva extender su contrato.

"Mi prioridad siempre va a ser Tigres, la directiva lo sabe, pero depende de ellos que yo siga. Siempre estaré agradecido de llegar a Tigres, soy un hincha más de este equipo y me voy a quedar todo el tiempo que el club quiera".

El nacido en Montevideo termina su contrato con los 'Felinos' en diciembre de este año, un vínculo que espera se alargue por mucho tiempo ante la comunión que tiene con la afición, de la que es uno de los consentidos.

Fernando Gorriarán puso el momento épico de la noche para Tigres

Fernando Gorriarán marcó el gol que selló la clasificación a Cuartos de Final.
Su anotación llegó en el tiempo agregado, cuando el global ya favorecía a Tigres.
El gol consumó una hazaña que parecía casi imposible después de la abultada desventaja inicial.
Con ese tanto, Tigres superó el global 5‑4 y eliminó a FC Cincinnati.
La definición desató la euforia de la afición tras una noche épica de remontada.
El gol aseguró el pase a la siguiente fase de la Copa de Campeones de CONCACAF.
Gorriarán fue uno de los protagonistas ofensivos clave en la remontada del segundo tiempo.
Su tanto fue destacado por la importancia de cerrar una serie dramática y emocionante.

Su aureola de ídolo la reforzó el jueves de la semana pasada cuando ingresó en el segundo tiempo del juego de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF ante el Cincinnati FC para conseguir, en tiempo agregado, el gol con el que Tigres avanzó a los cuartos de final del certamen.

"Mi visualización es que Tigres va a competir en las dos finales, tanto la liga como en la CONCACAF. Es el objetivo que tenemos. Van a ser dos meses muy intensos en los que vamos a necesitar de todo el plantel y de todo el apoyo de la afición como sucedió la semana pasada en que conectamos con la gente".

Los 'Felinos' recibirán el próximo 8 de abril al Seattle Sounders de la MLS en el partido de ida de los cuartos de final del torneo de la CONCACAF.

En la liga local, Tigres marcha en séptimo lugar del Clausura, posición que busca mejorar para clasificarse para la fase final, a la que avanzan los ocho primeros.

Tigres desató el infierno en casa del 'invencible' Toluca

Al medio tiempo, Tigres ya estaba sorprendiendo 3-1 al Toluca.
Los 'Diablos' se adelanteron con gol de Paulinho (11'), pero un autogol desataría el propio infierno en casa.
Con el autogol de Pereira (21') y las anotaciones de Ozziel Herrera (35') y Nicolás Ibáñez (45'+1), el equipo regio le dio la vuelta.
Así se vivió la voltereta en favor de la 'U' en el primer tiempo.
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"Queremos ganar todo. El equipo ha jugado en muchas instancias finales desde que estoy aquí; sabemos que es muy difícil ganar todo, pero estamos preparados para competir en cada competencia que estemos".

Tigres visitará a Xolos en partido de Jornada 13 el próximo 3 de abril.

Así de fácil, Tigres le había dado la vuelta a Cincinnati en la CONCACAF

Con doble doblete de Rodrigo Aguirre y Ozziel Herrera, Tigres anotó los cuatro goles que necesitaba para darle la vuelta al rival en los octavos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF.
Pero al 65', el Cincinnato anotó de visitante y desbloqueó el primer criterio de desempate.
Tigres, que perdió 3-0 en la ida, necesitaba ganar por el mismo marcador para ir a penales o bien, ganar por cuatro para clasificar a cuartos de final.
Al 49', el marcador ya estaba 4-0, pero al 65' Denkey anotó para la visita.
Tigres marcó los goles que necesitaba, pero requiere ganar por cuatro anotaciones para avanzar en la CONCACAF.
Así se vivió la alegría momentánea en el 'Volcán'.
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