¡A la baja! Los 4 clubes de la Liga MX en CONCACAF vienen de perder

Enrique Gómez

Todos los equipos de la Liga MX que juegan la Copa de Campeones de la CONCACAF vienen de perder.

Bueno, en realidad el América no perdió, pero empatar contra Santos Laguna teniendo un jugador más y habiendo estado en ventaja durante la recta final del partido, sí que se siente como una derrota.

Se supone que en la ‘CONCA’ deben estar los mejores representantes de cada país y así es, solo que, casualmente, los cuatro clubes mexicanos que se mantienen en competencia tuvieron un fin de semana decepcionante en lo que fue la actividad de la Jornada 13 del Clausura 2026. Vaya, hasta el bicampeón Toluca terminó perdiendo su primer partido de liga en este 2026 y contra el modesto Querétaro.

América

· Empató 1-1 contra Santos en la Liga MX

· Visita a Nashville SC en la CONCACAF

El América de hoy no puede ganarle ni al peor Santos Pese a tener ventaja numérica y en el marcador, las Águilas fallaron

Toluca

· Perdió 1-0 con Querétaro en la Liga MX

· Recibe al LA Galaxy en los cuartos de final de ida

Cruz Azul

· Cayó 2-1 frente a Pachuca en la Liga MX

· Abre la serie de cuartos de final contra el LAFC

Tigres

· Derrotado 1-0 por Tijuana en la Liga MX

· Recibe a Seattle Sounders en la ida de la ‘CONCA’

Juntando títulos de Liga MX y CONCACAF, ¿quiénes son los más grandes?

Eso sí, de alguna manera los cuatro equipos se mantienen en los ocho primeros lugares de la tabla de posiciones del Clausura 2026; de hecho, Cruz Azul y Toluca están en el pódium, solo por debajo de Chivas. En tanto que América y Tigres apenas y se mantienen en zona de clasificación a la Liguilla.

¿Avanzarán los cuatro equipos mexicanos a la semifinal? Eso sí que sería épico y algo digno de vociferar para la Liga MX, pero no será nada fácil; sobre todo en lo que respecta a las Águilas y al Cruz Azul, pues aunque tienen la ventaja de cerrar la serie en casa, sus rivales son nada menos que el líder de la Conferencia Este y el primer lugar de la Conferencia Oeste, respectivamente.

Eso sí, de acuerdo con Transfermarkt, los cuatro clubes mexicanos tienen plantillas más valiosas que los cuatro equipos estadunidenses que quedan vivos en la competencia. Veremos si se demuestra en la cancha.