Publicación: martes 17 de marzo de 2026

EFE

Delcy Rodríguez respalda a Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol

Es la primera vez que el equipo jugará una final del torneo.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, deseó este martes "todo el éxito" a la selección de su país en la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 que jugará hoy frente a Estados Unidos.

Rodríguez, en un acto desde una escuela en Caracas transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, expresó:

"A los equipos les deseo lo mejor, pero al equipo de Venezuela junto a ustedes les decimos: arriba Venezuela, que gane Venezuela".

En este contexto, consideró que toda Venezuela tiene hoy una cita "muy importante" con el béisbol, ya que es la primera vez que el país suramericano se clasifica a la final de un Clásico Mundial.

Ronald Acuña Jr., el héroe de la clasificación venezolana a la final

En la séptima entrada, Venezuela encontró el turno que cambió el rumbo del juego ante Italia.
El marcador estaba 2-1 a favor de Italia y el pitcheo europeo parecía tener el control.
Con corredores en base, Ronald Acuña Jr. conectó un sencillo clave al jardín.
El batazo permitió que Andrés Giménez anotara la carrera del empate 2-2.
La jugada rompió el dominio que Italia había mantenido durante varios innings.
Con el juego igualado, Venezuela mantuvo la presión ofensiva en ese mismo episodio.
Maikel García respondió con un imparable al jardín izquierdo en el siguiente turno clave.
Jackson Chourio cruzó el plato con la carrera que puso arriba a Venezuela 3-2.
La remontada cambió la inercia emocional del partido en la semifinal del Clásico Mundial.
Desde ese momento Italia, que llegaba invicta, tuvo que perseguir el marcador hasta el final.

"Vamos a ligar a Venezuela. Vamos, vamos, Venezuela", reiteró la presidenta encargada, quien ocupa el cargo luego de que Estados Unidos capturara al mandatario Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en una operación militar en Caracas.

Venezuela venció por 4-2 a Italia en la semifinal del lunes y disputará el título del certamen contra Estados Unidos este martes en el mismo estadio, el LoanDepot Park de Miami, donde superó a la novena europea.

El festejo por la primera clasificación a la final de un Clásico Mundial de Béisbol unió a los venezolanos que, sin distingo de inclinación política o cargo, se sumaron a las felicitaciones.

El diputado opositor Henrique Capriles sostuvo que el equipo jugó frente a Italia "con el corazón, con garra y fuerza y con el talento que ha hecho del béisbol" la identidad de Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también reaccionó al triunfo de Venezuela sobre Italia, sugiriendo de manera irónica que el país latinoamericano podría convertirse en el "estado 51".

Aquí están las grandes estrellas de la final del Clásico Mundial de Béisbol

Aaron Judge, Jardinero: Estados Unidos
Ronald Acuña Jr., Jardinero: Venezuela
Ronald Acuña Jr., Jardinero: Venezuela
Eugenio Suárez, Tercera base: Venezuela
Bryce Harper, Jardinero: Estados Unidos
Salvador Pérez, Catcher: Venezuela
Bobby Witt Jr., Shortstop: Estados Unidos
Luis Arráez, Primera base: Venezuela
Kyle Schwarber, bateador designado, Estados Unidos
Andrés Giménez, Segunda base: Venezuela

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