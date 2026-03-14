Wilyer Abreu puso la 'magia' y cambió el juego para Venezuela

Hiram Marín

La tensión crecía mientras el campeón defensor intentaba sostener la ventaja que había construido temprano. Fue entonces cuando llegó el batazo que alteró todo el guión del partido. Con el marcador todavía apretado, la ofensiva venezolana volvió a poner presión después de haber recortado la diferencia en el inning previo.

El protagonista fue Wilyer Abreu, quien encontró gente en base y conectó home run de tres carreras en la sexta entrada. Ese swing volteó la pizarra y colocó a Venezuela al frente 7-5, una ventaja que ya no perdería. El batazo desató la celebración del dugout venezolano y cambió por completo la inercia del encuentro. Desde ese momento, Japón pasó de controlar el partido a quedar contra las cuerdas.

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La remontada había comenzado un inning antes, cuando Maikel García pegó un cuadrangular de dos carreras en la quinta que acercó a Venezuela en el marcador. Ese batazo encendió la reacción ofensiva y preparó el escenario para el golpe definitivo de Abreu. En cuestión de dos episodios, el juego pasó de un dominio japonés a una ventaja venezolana. Japón, que había anotado todas sus carreras antes del cuarto inning, perdió el control del ritmo del partido.

Después del cuadrangular de Abreu, el pitcheo venezolano cerró el encuentro sin permitir reacción. La ofensiva japonesa se apagó y quedó 13 turnos consecutivos sin hit, incluido un par de ponches de Shohei Ohtani. Así, Venezuela selló el triunfo 8-5 y eliminó al campeón defensor del torneo. El cuadrangulaar en la sexta entrada quedó como el momento que cambió la historia del juego.