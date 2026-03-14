Campanada histórica de Venezuela: eliminó al poderoso Japón

Hiram Marín

Venezuela dio uno de los grandes golpes del certamen al derrotar 8-5 a Japón en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, resultado que eliminó al campeón defensor en Miami.

El juego fue intenso desde el arranque, con home runs tempraneros de Ronald Acuña Jr. por los sudamericanos y de Shohei Ohtani para empatar momentáneamente el duelo. A partir de ahí, la ofensiva venezolana resistió los embates japoneses y terminó inclinando la balanza.

Acuña Jr. marcó el tono con cuadrangular en la primera entrada, mientras que Gleyber Torres aportó un doble productor en el segundo inning para mantener arriba a Venezuela.

Japón reaccionó en el tercer episodio con rally encabezado por un home run de Masataka Morishita que puso el marcador 5-2 a favor de los asiáticos. Sin embargo, el partido cambió cuando Venezuela volvió a responder con poder y oportunismo ofensivo en la mitad del encuentro.

El golpe decisivo llegó con el batazo de García en la quinta entrada, un palo de vuelta entera que acercó a Venezuela y encendió la remontada. Después apareció Wilyer Abreu con cuadrangular de tres carreras en el sexto inning, que volteó definitivamente la pizarra.

En los episodios finales, un error en un intento de pickoff del lanzador Taneichi permitió otra carrera venezolana que terminó de sellar la sorpresa.

El pitcheo japonés tampoco pudo contener el poder venezolano en los innings decisivos. Así, el campeón defensor quedó eliminado del Clásico Mundial, mientras Venezuela avanzó a semifinales tras una de las victorias más resonantes de su historia en el torneo