Aún sin brillar, Japón sigue invicto y en ascenso

Hiram Marín

Los campeones defensores del Clásico Mundial de Béisbol volvieron a demostrar su temple al imponerse 4-3 a Australia en el Grupo C, en un duelo cerrado que se resolvió en los últimos innings.

Japón apenas conectó cinco hits, pero aprovechó su paciencia en el plato y varios errores rivales para mantenerse invicto en el torneo. La novena nipona sobrevivió incluso a una tarde discreta de Shohei Ohtani, quien se fue sin hit.

Three games, three wins for Team Japan! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/LkAif5kDVT — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 8, 2026

Australia tomó la delantera en la sexta entrada cuando Aaron Whitefield anotó tras un error en tiro del receptor japonés. El juego permaneció bajo control del pitcheo oceánico hasta el séptimo inning, cuando apareció el batazo decisivo. Con un corredor en base, Masataka Yoshida castigó un lanzamiento y disparó un cuadrangular de dos carreras que volteó el marcador.

Japón amplió la diferencia en la octava entrada gracias a un doble productor de Teruaki Sato y una base por bolas con casa llena negociada por Seiya Suzuki.

Team Japan stays undefeated and has officially won Pool C! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/BXJQ9ycP1W — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 8, 2026

Esas carreras de seguro terminaron siendo vitales, pues los australianos reaccionaron en el noveno inning. El relevo nipón sostuvo la ventaja pese a la presión final del rival.

Los australianos apretaron el marcador con cuadrangulares solitarios de Alex Hall y Rixon Wingrove en la novena, pero el intento de remontada se quedó corto. Japón cerró el juego por 4-3 y confirmó su fortaleza colectiva en el torneo. Aun sin hit de Ohtani, los campeones vigentes encontraron otras figuras para mantener su paso perfecto.