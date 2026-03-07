En duelo de volteretas, Japón mantuvo el invicto ante Corea

Redacción FOX Deportes

Japón sobrevivió a un duelo de volteretas y poder para imponerse 8-6 a Corea del Sur en el Tokyo Dome y mantenerse invicto en el Grupo C del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El campeón defensor tuvo que remar desde atrás en más de una ocasión en un juego cargado de batazos largos y cambios de mando. Con el triunfo, la novena samurái llegó a marca de 2-0 y reafirmó su condición de favorita en el torneo.

Corea pegó primero con un ataque de tres carreras en la primera entrada, pero Japón respondió de inmediato con poder. En la tercera, el empate llegó con home runs de Shohei Ohtani, Seiya Suzuki y Masataka Yoshida, desatando el entusiasmo del público en Tokio. El duelo se convirtió en un intercambio de golpes ofensivos entre dos de los rivales históricos del beisbol asiático.

El momento decisivo apareció en la séptima entrada, cuando Japón armó un rally que cambió el rumbo del partido. Suzuki, figura del encuentro, conectó dos cuadrangulares en la noche y además negoció una base por bolas con casa llena que empujó la carrera de la ventaja. Yoshida también produjo con un sencillo de dos carreras que terminó de inclinar la balanza.

Corea intentó responder hasta el final y llegó a acercarse en el marcador, pero el bullpen japonés contuvo la amenaza en los últimos episodios.

Con el triunfo 8-6, Japón mantuvo su paso perfecto y extendió la defensa del título con otra demostración de poder ofensivo. El choque dejó claro que el camino al campeonato pasa, una vez más, por la poderosa selección samurái.