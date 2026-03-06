El campeón Japón 'noqueó' a China Taipei

Hiram Marín

Japón abrió su defensa del título en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 con una victoria contundente de 13‑0 sobre China Taipéi en el Tokyo Dome. El juego terminó en la séptima entrada por la regla de nocaut al superar Japón la diferencia de diez carreras.

Desde la primera salida al plato, la selección japonesa mostró el nivel ofensivo que la ha caracterizado en torneos internacionales. El marco de la primera jornada del Grupo C fue testigo de una exhibición de poder y precisión.

El momento que definió el rumbo del juego llegó en la segunda entrada, cuando Japón anotó diez carreras y estableció un récord de más carreras en un solo inning en la historia del Clásico Mundial.

Ese rally incluyó un cuadrangular con las bases llenas de Shohei Ohtani, que abrió la puerta a un ataque imparable. En esa entrada también conectó un sencillo impulsor adicional, logrando un total de cinco carreras producidas en ese capítulo. La alineación japonesa combinó extrabases, sencillos y paciencia en el plato para desmontar el pitcheo rival.

Shohei Ohtani terminó el juego con tres imparables y cinco carreras impulsadas, quedándose a un triple de completar el ciclo en su primer partido del torneo. Además de su cuadrangular, su batazo temprano y constante fue el eje de una ofensiva que sumó 13 hits.

Team Japan puts up 13 runs in its #WorldBaseballClassic opener! pic.twitter.com/TDoOD8ZRGb — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 6, 2026

Otros jugadores que aportaron fueron Sosuke Genda con múltiples impulsadas, Masataka Yoshida y Kazuma Okamoto con hits que también produjeron carreras. La producción ofensiva fue tan amplia que el juego se inclinó claramente a favor de Japón tras las primeras entradas.

Desde el montículo, Yoshinobu Yamamoto fue el abridor y trabajó 2.2 entradas sin permitir carrera ni hit, retirando a dos por la vía del ponche y caminando a tres antes de entregar el juego. El bullpen japonés se encargó de mantener el cero en el marcador para China Taipéi, que solo logró un hit en toda la noche, registrado en el sexto episodio.

La combinación de pitcheo dominante y ofensiva explosiva dejó a Japón en una posición fuerte dentro del grupo, con el ánimo elevado para sus próximos compromisos en el torneo