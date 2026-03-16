Venezuela lo volvió a hacer y está en la final del Clásico Mundial de Béisbol

Hiram Marín

Venezuela escribió otra página memorable en el Clásico Mundial al remontar y derrotar 4-2 a Italia en la semifinal disputada en Miami. La escuadra sudamericana vino de atrás tras verse en desventaja temprana y terminó firmando un rally decisivo que cambió el rumbo del juego.

Con el triunfo, los venezolanos aseguraron su boleto a la gran final del torneo contra Estados Unidos. Para Italia, la derrota significó perder el invicto en el momento menos oportuno del campeonato.

¡CHAMO!



TEAM VENEZUELA IS HEADING TO THE WORLD BASEBALL CLASSIC FINAL 🇻🇪 pic.twitter.com/qATqnOZjf1 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 17, 2026

Italia tomó la iniciativa desde el segundo inning con dos carreras que encendieron la sorpresa en el loanDepot Park. Un pasaporte con casa llena permitió la primera anotación y posteriormente una jugada de selección en el cuadro amplió la ventaja a 2-0.

El equipo europeo parecía controlar el encuentro mientras su pitcheo mantenía a raya a la ofensiva venezolana. Sin embargo, la reacción sudamericana estaba por llegar.

La remontada comenzó en la cuarta entrada con un cuadrangular solitario de Eugenio Suárez, que acercó a Venezuela y cambió el ánimo del juego. El golpe definitivo llegó en el séptimo episodio, cuando Ronald Acuña Jr. empató el marcador impulsando a Andrés Giménez, antes de que Maikel García conectara el sencillo que puso arriba a su novena. Poco después, Luis Arráez añadió otra carrera con imparable al centro para sellar el rally de tres anotaciones.

¡EL BASEBALL LES ESTÁ DANDO! 🇻🇪🙌 Venezuela ya gana 4-2 contra Italia, ahora con el hit remolcador de Luis Arráez. #WBCenFOX pic.twitter.com/e5ATeQobgK — FOX Deportes (@FOXDeportes) March 17, 2026

El bullpen venezolano hizo el resto al colgar ceros en los últimos episodios y asegurar la victoria que envió al conjunto a la final del Clásico Mundial. Venezuela completó así una remontada que confirmó su gran momento en el torneo y que dejó en el camino a la gran revelación del campeonato. Italia, que había llegado invicta a esta instancia, vio terminar su racha justo en la antesala del título.