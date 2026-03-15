Sufrió de más, pero el Team USA está en la final del Clásico Mundial de Béisbol

Hiram Marín

Estados Unidos venció 2-1 a República Dominicana en una semifinal intensa del Clásico Mundial de Béisbol, disputada el domingo en Miami, y aseguró su lugar en la final del torneo.

El duelo se jugó con tensión de principio a fin, marcado por el dominio del pitcheo y por una ofensiva estadounidense que aprovechó al máximo dos oportunidades para marcar la diferencia en el marcador.

El juego se abrió con un cuadrangular solitario de Junior Caminero, batazo que le dio esperanza a los quisqueyanos, para que posteriormente viniera Gunnar Henderson por la misma vía, para que llegara rápidamente el 1-1.

La respuesta estadounidense llegó con otro batazo de poder. Roman Anthony conectó un cuadrangular solitario que volvió a colocar arriba a la novena norteamericana, ventaja mínima que se mantuvo gracias al trabajo del pitcheo. El abridor Paul Skenes contuvo durante varios episodios a la poderosa alineación dominicana antes de entregar el juego al bullpen.

El encuentro también tuvo una jugada espectacular cuando un jardinero dominicano le robó un cuadrangular canrado a Aaron Judge con una atrapada sobre la barda que evitó más daño para su equipo.

República Dominicana presionó hasta el último momento y llegó con vida a la novena entrada, pero el partido terminó con polémica: el último bateador dominicano fue ponchado con un tercer strike cantado que desató reclamos desde el dugout y en las tribunas. Con ese lanzamiento final, Estados Unidos aseguró el triunfo 2-1 y su pase al juego por el campeonato del Clásico Mundial de Béisbol.