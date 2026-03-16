Publicación: lunes 16 de marzo de 2026

Karla Villegas Gama

Sporting busca repetir la remontada más épica de su historia en Europa

Los 'Leones' buscarán inspiración en un triunfo de hace 62 años.

Sporting de Portugal llega a la vuelta de los octavos de final de la Champions League con un 0-3 a cuestas, luego de caer ante Bodø/Glimt en el Aspmyra Stadion.

El escenario luce complicado porque los portugueses tienen un historial decepcionante cuando se trata de remontar. La única vez que se han podido reponer de una derrota de tres goles o más sucedió en 1964, es decir, hace 62 años.

Todo sucedió en la Recopa de Europa de la temporada 1963/64. Los ‘Leones’ visitaron al Manchester United y cayeron 4-1.

¿Cenicienta? No se equivoquen, Bodø/Glimt es un auténtico Kraken

Sondre Brunstad Fet consiguió el primero de la noche.
Jens Petter Hauge aprovechó un contragolpe y se anotó el 2-1.
Kasper Høgh, que había dado una asistencia, cerró la cuenta 3-1 al 64'.
Ahora los noruegos irán a San Siro, con la tarea de mantenerse con vida en el torneo.

En la vuelta, en el Estádio José Alvalade, Osvaldo da Silva lideró a los portugueses con un hat-trick; Geo Carvalho aportó un tanto más y João Morais anotó otro para dejar el marcador en 5-0; suficiente para que el global les favoreciera 6-4.

Eventualmente, Sporting ganó el torneo y se apuntó el único trofeo internacional con el que cuenta en su palmarés.

Lamentablemente, en la Champions League nunca se han podido reponer de un 3-0.

El Sporting no compitió ante el Dortmund y todos en Portugal lo vieron

Borussia Dortmund venció 3-0 al Sporting en Lisboa en los playoffs de la Champions League.
Con la derrota 3-0 en casa, el equipo no parece tener muchas opciones para la vuelta.
Los goles fueron Guirass (60'), Groß (68') y Adeyemi (82').
El que avance en la serie, clasificará a los octavos de final de la Champions.
Así se vivió el partido en el Estadio Jose Alvalade.
Así se vivió el partido en el Estadio Jose Alvalade.
Así se vivió el partido en el Estadio Jose Alvalade.
Así se vivió el partido en el Estadio Jose Alvalade.

En la 2024/25 cayeron en casa frente al Borussia Dortmund y en la vuelta empataron sin goles.

En la 2021/22 recibieron al Manchester City y terminaron perdiendo 5-0; en la vuelta el marcador quedó 0-0.

En la 2008/09 perdieron 5-0 con Bayern Munich en Portugal y en Alemania fueron humillados 7-1.

Sporting se ha enfrentado en siete ocasiones a equipos de Noruega, con récord de cinco ganados y dos perdidos. La buena noticia es que en casa nunca ha perdido con cuadros de esa nación.

Olympique de Marsella remontó y venció a Sporting en la Champions League

Francisco Trincao abrió el marcador a los 50 segundos
El gol del portugués es el más rápido en la presente edición de la Champions League
Alexis igualó los cartones a los 13 minutos tras presionar al arquero
Amine Harit adelantó a los locales tres minutos después
El argentino Leonardo Balerdi consumó la remontada con un cabezazo
Chancel Mbemba selló la victoria al 84

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