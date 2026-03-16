Sporting busca repetir la remontada más épica de su historia en Europa

Karla Villegas Gama

Sporting de Portugal llega a la vuelta de los octavos de final de la Champions League con un 0-3 a cuestas, luego de caer ante Bodø/Glimt en el Aspmyra Stadion.

El escenario luce complicado porque los portugueses tienen un historial decepcionante cuando se trata de remontar. La única vez que se han podido reponer de una derrota de tres goles o más sucedió en 1964, es decir, hace 62 años.

Todo sucedió en la Recopa de Europa de la temporada 1963/64. Los ‘Leones’ visitaron al Manchester United y cayeron 4-1.

¿Cenicienta? No se equivoquen, Bodø/Glimt es un auténtico Kraken

En la vuelta, en el Estádio José Alvalade, Osvaldo da Silva lideró a los portugueses con un hat-trick; Geo Carvalho aportó un tanto más y João Morais anotó otro para dejar el marcador en 5-0; suficiente para que el global les favoreciera 6-4.

Eventualmente, Sporting ganó el torneo y se apuntó el único trofeo internacional con el que cuenta en su palmarés.

Lamentablemente, en la Champions League nunca se han podido reponer de un 3-0.

El Sporting no compitió ante el Dortmund y todos en Portugal lo vieron

En la 2024/25 cayeron en casa frente al Borussia Dortmund y en la vuelta empataron sin goles.

En la 2021/22 recibieron al Manchester City y terminaron perdiendo 5-0; en la vuelta el marcador quedó 0-0.

En la 2008/09 perdieron 5-0 con Bayern Munich en Portugal y en Alemania fueron humillados 7-1.

Sporting se ha enfrentado en siete ocasiones a equipos de Noruega, con récord de cinco ganados y dos perdidos. La buena noticia es que en casa nunca ha perdido con cuadros de esa nación.