Bodø/Glimt sigue imparable en la Champions League

Karla Villegas Gama

Que nadie dude de la seriedad del Bodø/Glimt en la Champions League; los noruegos se impusieron 3-0 al Sporting de Portugal en el duelo de ida de los octavos de final y acarician el pase a cuartos.

Los locales, que llegaron a esta instancia como la gran sorpresa del torneo, necesitaron de 32 minutos para ponerse arriba en el marcador gracias a una pena máxima que Sondre Brunstad Fet cobró con elegancia.

Bodø/Glimt's Sondre Brunstad Fet steps up and sends Sporting’s goalkeeper the wrong way from the penalty spot 🎯 pic.twitter.com/Q9VgRvqxBy — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 11, 2026

A partir de ese momento la presión fue incesante, ante un cuadro luso que nunca estuvo cómodo en el campo.

El esfuerzo del ‘Superlaget’ rindió frutos al 45+1’. Jens Petter Hauge recibió dentro del área y asistió a Ole Didrik Blomberg para el 2-0.

Ole Blomberg finishes off a sensational team move for Bodø/Glimt 💫 🤯 pic.twitter.com/gN5ltJazIs — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 11, 2026

En el complemento los ‘Leones’ intentaron sacudirse la primera mitad y atacar por las bandas, pero al defensa estuvo perfecta y no le concedió ninguna oportunidad al rival.

Al 63’ Rui Borges hizo los primeros ajustes y mandó al campo a Hidemasa Morita, Nuno Santos y Souleymane Faye con la esperanza de recortar la distancia; sin embargo, haber sacrificado a un defensa únicamente fomentó que el Bodø/Glimt generara más opciones de peligro.

Kasper Høgh sentenció el encuentro al 71’ tras empujar el esférico a pase de Hauge.

Jens Petter Hauge lays it on a plate for Kasper Høgh as Bodø/Glimt cruise at home against Sporting 🎯 pic.twitter.com/ROEHZcLcMO — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 11, 2026

Con este resultado el ‘Superlaget’ mantiene intacto el sueño de convertirse en el primer club noruego que alcanza los cuartos de final.

El partido de vuelta está agendado para el próximo martes 17 de marzo en el Estádio José Alvalade.