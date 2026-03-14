El buen momento de Manchester United en la Premier League continúa

Oscar Sandoval

Manchester United venció 3-1 a Aston Villa y aseguró la tercera posición de la Premier League, llegó tarde para poder pelear por el título porque con Michael Carrick sigue cosechando resultados positivos que lo tienen cerca de volver a la Champions tras dos años de ausencia.

A big three points at Old Trafford ✅ — Manchester United (@ManUtd) March 15, 2026

El United volvió a la senda de la victoria tras la caída ante Newcastle y lo hizo con una actuación sólida ante Aston Villa que llegó a Old Trafford con la intención arrebatarle el tercer puesto, pero tiró de paciencia en la primera mitad y de contundencia en la segunda para ganar el partido.

Los ‘Villanos’ podrían quedar fuera de los primeros cuatro lugares luego de enlazar su tercera derrota en fila, lo que le abre la puerta de la zona ‘Champions’ a Liverpool con una victoria ante Tottenham.

Los primeros 45 minutos fueron tensos y el complemento parecía ir por la misma línea, pero Casemiro cambió el guion al 53 con un cabezazo en el primer poste tras un córner para abrir el partido y obligar a los visitantes a dar un paso al frente.

Ross Barkley igualó el partido a los 64 minutos, pero los ‘Red Devils’ no tardaron en recuperar la ventaja y lo hicieron al 71 con un pase filtrado para Matheus Cunha quien venció a Emiliano Martínez con un disparo cruzado cuando el duelo estaba para cualquiera.

Benjamin Sesko selló la victoria a nueve minutos del final para dejar al United en la parte alta de la tabla y de camino a la Liga de Campeones.