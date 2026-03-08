Michael Carrick tendría nueve partidos para convencer a Manchester United

Oscar Sandoval

Manchester United sigue buscando director técnico para la próxima temporada, pero la solución podría estar en casa y Michael Carrick tendría nueve partidos para ganarse el puesto.

Eager to bounce back 👊



Michael Carrick has provided some insight into this week's Carrington preparations 🗣️ — Manchester United (@ManUtd) March 10, 2026

El buen trabajo de Carrick con los ‘Red Devils’ después de la salida de Ruben Amorim podría rendir frutos a final de temporada, el técnico perdió una racha de siete partidos sin derrrota en la Premier League que llevaron al conjunto de Old Trafford al tercer lugar de la tabla.

The Athletic señala que la directiva tomará la decisión final al concluir la campaña, sin embargo, un buen cierre de curso le podría ayudar al entrenador inglés a subir en la lista de candidatos y nueve partidos definirían su futuro en el ‘Teatro de los Sueños’.

El United terminará la temporada con retos importantes y duelos que podrían decidir al tercer y cuarto lugar de la tabla, enfrentamientos ante Aston Villa, Chelsea y Liverpool serán el parámetro para Carrick que con buenos resultados llamaría la atención de la directiva.