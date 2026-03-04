El Manchester United perdió su invicto de la forma más increíble

Redacción FOX Deportes

Cualquier club tiene derecho a perder y el Manchester United ya llevaba mucho tiempo sin hacerlo, pero caer contra un equipo que se quedó con uno menos desde el primer tiempo es bastante cuestionable.

Vaya épica victoria del Newcastle, que anotó los goles de la victoria tras la expulsión de Jacob Ramsey y contra todo pronóstico venció 2-1 al equipo que recién había llegado al pódium de la Premier League.

Después de 11 partidos seguido sin perder, los ‘Red Devils’ cayeron en la Jornada 29 y en el partido que parecían tener más a modo, pues enfrentaban a un rival rezagado en la tabla, que además fue mermado.

Así los eventos en el St. James Park:

· 45’+1: Doble amarilla para Jacob Ramsey por simular una falta

· 45’+6: Gol de penal de Anthony Gordon para el 1-0 del Newcastle

· 45’+9: Gol de Casemiro, con un cabezazo picado; 1-1 para el Manchester United

· 90’: Golazo de bandera de William Osula, tras alcanzar un balón en la banda

WHO'S THAT TEAM WE CALL UNIIIIIITED 😍 pic.twitter.com/vWNT3o2VGT — Newcastle United (@NUFC) March 4, 2026

Las ‘Urracas’ se levantaron la expulsión más absurda que se puede dar (doble amonestación por querer engañar al árbitro) y con un último esfuerzo, de un jugador que corrió con toda su alma para alcanzar un balón que estuvo a centímetros de escurrirse por la banda y un golazo que salió apenas entrando al área por un costado, el Newcastle celebró a lo grande su triunfo número 11 en la liga de Inglaterra.

Se acabó el invicto de Michael Crrick como entrenador y ahora al Manchester United (51 puntos) le tocará mantener la línea y defender su tercer lugar en las siguientes fechas, pues todavía le quedan nueve fechas a la Premier League.