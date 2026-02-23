Prestianni, suspendido y no jugará la vuelta contra el Real Madrid

Héctor Cantú

El Benfica ha recibido una de las peores noticias de cara al partido de vuelta de los playoffs ante el Real Madrid, donde están obligados a remontar para clasificarse a los octavos de final.

A unas horas de la celebración del partido, la UEFA, organismo rector del futbol europeo, ha tomado la decisión de suspender de manera provisional a Gianluca Prestianni por lo que el jugador argentino no podrá disputar el duelo ante el Real Madrid.

Aunque las investigaciones sobre los posibles insultos raciales hacia Vinícius Júnior sigue en curso, la UEFA ha decidido dejarlo sin posibilidad de competir en el próximo encuentro.

A este primer castigo podrían abonarse los otros partidos de suspensión en caso de que la persona encargada de investigar lo sucedido en el duelo de ida entre el argentino y el brasileño, publique los resultados de su pesquisa.

El Benfica ha intentado salvaguardar la integridad deportiva de su futbolista asegurando que hay una campaña en curso que intenta desprestigiar a su futbolista.

Real Madrid recibirá en el Estadio Santiago Bernabéu al Benfica con un marcador a su favor de 1-0. Una victoria o un empate por cualquier marcador le llevará de manera directa a los octavos de final.