Real Madrid no tendrá partidos de pretemporada

Los futbolistas de Real Madrid están de vacaciones y el plan trazado señala que deben de volver a los entrenamientos el próximo 4 de agosto, a partir de ahí comenzará la puesta a punto y el trabajo fuerte con la mira puesta en el debut en La Liga contra Osasuna.

Las primeras ideas de Alonso como entrenador del conjunto ‘Merengue’ se vieron plasmadas en los seis partidos que disputó en el Mundial de Clubes, el cambio de sistema, la presión alta y la asociación con el balón como protagonista fueron las principales novedades.

No hay mejor entrenamiento que un partido oficial y así lo debió entender el técnico quien no tendrá forma de medir el crecimiento de su equipo hasta que comience la temporada oficialmente, ya que no tendrá duelos de preparación durante el verano.

Alonso trabajará 15 días con el plantel en la ciudad deportiva del equipo blanco y deberá estar listo para el 19 agosto cuando enfrente a Osasuna en el Santiago Bernabéu en el primer partido oficial del curso 2025/26 que comenzará con ilusión y con un nuevo futbol.