Los 5 momentos que marcaron los partidos de ida de los playoffs de la Champions League

Karla Villegas Gama

Vinícius Júnior marcó el único gol en el Real Madrid-Benfica y superó a Kaká como el segundo brasileño con más goles en la competencia, con 31. Neymar lidera la lista con 43.

El gol de Folarin Balogun a los 55 segundos es el más rápido que ha anotado el monaco en competencias europeas, así como el más veloz que ha concedido el psg.

Teun Koopmeiners es el primer mediocampista de la Juventus que marca al menos dos goles en un mismo encuentro de eliminación directa desde que se introdujo la fase de grupos en la 1991/92.

Ademola Lookman es el primer jugador del Atlético de Madrid que parte como titular y marca en su debut en la Champions desde que Ángel Correa hiciera lo propio en 2015.

Anthony Gordon se convirtió en el jugador del Newcastle con más tantos en una temporada de la Champions, con 10. Además registró el gol más rápido de los ‘Magpies’ en el torneo, a los 122 segundos; por si fuera poco, es el segundo jugador que consigue 4 goles en el primer tiempo de un partido del certamen.