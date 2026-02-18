Otro partido impresentable del Atlético de Madrid en Champions League

Héctor Cantú

Un autogol a 15 minutos del final ha salvado al Atlético de Madrid de un nuevo traspié en la Champions League, ahora en el campo del Club Brugge, donde sigue si poder ganar

El equipo de Simeone contó con mucha fortuna y rescató una empate amargo en un partido de idas y venidas en el tanteador que volvió a dejar mal parado a Diego Simeone y su estrategia en la Champions League.

Julián Álvarez steps up and slots home the penalty for Atlético Madrid 🎯 pic.twitter.com/6gUbgqEFLS — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 18, 2026

Para el club Brugge fue un partido de errores e infortunios. Primero, con una mano accidental dentro del área que llevó al Atlético de Madrid a irse arriba en el tanteador.

Julián Álvarez convirtió de manera perfecta desde los once pasos para alcanzar su tanto número 20 en la competición de clubes más importante del mundo.

El Brujas intentó igualar fuerzas y en posesión sobre el terreno de juego y de a poco fue metiéndose al encuentro. Sin embargo, cuando mejor jugaba, llegó el segundo tanto del equipo de la capital española.

Ademola Lookman apareció para marcar el 2-0 y llegar así a cinco colaboraciones para gol desde su reciente llegada al Atlético de Madrid.

Nicolò Tresoldi slots home a brilliant one-touch finish for Club Brugge 💫 pic.twitter.com/J9o9dHNRTn — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 18, 2026

Pero, en el futbol el 2-0 es el marcador más engañoso, y más cuando el marcador favorece al Atlético de Madrid.

En un abrir y cerrar de ojos el equipo de casa encontró el empate. Primero con la anotación de Raphael Onyedika, quien empujó la pelota al fondo de las redes luego de una serie de rebotes dentro del área chica.

Joel Ordoñez with a costly own goal for Club Brugge 😰 pic.twitter.com/PZSpmthcZz — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 18, 2026

Nueve minutos después, con el tanto de Nicolo Tresoldi quien aprovechando lo endeble de la marca, se adelantó a los defensas y mandó guardar la pelota.

El equipo belga fue mucho más en los minutos siguiente, pero de nueva cuenta la fortuna no le sonrió. Un autogol terminó por darle la ventaja a los españoles cuando menos cómodos se sentían en el césped.

Christos Tzolis delivers a superb strike in the final moments against Atlético Madrid 💫 pic.twitter.com/dv0YNrB8f5 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 18, 2026

Pero la historia no había terminado, en un contragolpe y con los huecos defensivos del Atlético, Christos Tzolis empató de nuevo el encuentro con una anotación que tuvo que ser revisada en el VAR.

Las caras largas volvieron a aparecer en el Atlético de Madrid que pudo haberse ido a casa con una ventaja prácticamente definitiva y ahora, tendrá que remar contracorriente para lograr su boleto a la ronda siguiente.