Atlético de Madrid y sus números de espanto ante el Club Brujas

Héctor Cantú

El Atlético de Madrid tendrá un duro examen en el marco de la UEFA Champions League, cuando visite al Club Brugge, escuadra con la que tiene un historial reciente de enfrentamientos y de malos resultados.

Luego del desastre del fin de semana pasado, donde los comandados por el 'Cholo' Simeone prácticamente han enterrado sus aspiraciones de poder competir por el título de La Liga, toca dar vuelta a la página y buscar un resultado valioso en el juego de ida de los playoffs que termine con la mala racha ante el cuadro belga.

Esta será la novena ocasión que ambos equipos se enfrenten en una competencia europea, donde el saldo es totalmente parejo con tres victorias por bando y dos empates.

El problema, para el cuadro colchonero es que el equipo no ha podido derrotar al cuadro belga en calidad de visitante.De sus cuatro visitas, el saldo para los rojiblancos es de tres derrotas y un empate, siendo la última en el 2022.

Son tres partidos ante el Club Brugge sin victoria de manera consecutiva para el equipo de Manzanares en los que, incluso, se ha ido sin poder anotar un solo gol a su rival.

Con refuerzos y un nuevo delantero como Ademola Lookman, el Atlético intentará finalizar con esa mala racha.