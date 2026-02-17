Real Madrid y una 'dulce venganza' en Lisboa

Héctor Cantú

El Real Madrid no iba a repetir una tarde tan desastrosa en Lisboa y por el contrario, el juego de ida ante el Benfica en los playoffs, ha sido un auténtico festín para el equipo de Álvaro Arbeloa.

El equipo merengue, que vistió de azul para este compromiso, se ordenó defensivamente con respecto al partido anterior para no ceder tantas opciones de ataque al equipo local que dejó escapar las que tuvo y falló a la hora de la definición.

VINI JR GOLAZO 😮‍💨☄️ pic.twitter.com/D09tF4XHhv — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 17, 2026

Conforme pasaron los minutos, el Real Madrid se asentó mucho más sobre la cancha y se fue adueñando del accionar del encuentro haciendo que el arquero del Benfica, Anatoliy Trubin, se empleara a fondo para salvar en al menos tres ocasiones el arco de las Águilas.

Para la segunda mitad, la efectividad del equipo madrileño apareció y con un golazo de Vinícius Júnior logró ponerse al frente y sacudirse los fantasmas del partido más reciente donde el Real Madrid cayó por 4-2.

Inmediatamente después del gol, el partido se detuvo por varios minutos ante las acusaciones de Vinícius Júnior sobre algunos jugadores del Benfica de proferirle insultos racistas.

Vinícius Júnior y el momento más polémico del Real Madrid vs. Benfica: "me llamó mono"

Con el pasar de los minutos, el Benfica nunca encontró los espacios necesarios para hacerle daño al equipo español. La jugada más peligrosa fue a tres minutos del final con un tiro libre que salió por la línea final luego de un desvío de la defensa merengue.

El partido de vuelta se disputará la semana siguiente en el estadio Santiago Bernabéu donde Jose Mourinho no estará en el banquillo luego de ver la expulsión por reclamos al cuerpo arbitral.

Al Real Madrid le será suficiente con un empate o victoria para avanzar a los octavos de final. El Benfica está obligado a ganar por diferencia de dos goles para eliminar al Real Madrid sin tener que ir a tiempo suplementario.