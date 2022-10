Los 5 momentos que marcaron la Jornada 3 de la Champions League

Lionel Messi sigue imponiendo marcas; Club Brugge sorprende; Napoli no para, y más...

La Jornada 3 de las Champions League no decepcionó y nos dejó actuaciones de primer nivel.

De entrada, el Napoli se despachó con seis tantos en su visita al Ajax, con lo que llevó su promedio goleador a 4.33 dianas por encuentro. Ningún otro equipo en la historia del torneo lo había conseguido.

Para algunos las anotaciones no son tan fáciles de conseguir, si no pregúntenle al Barcelona. Los ‘Blaugranas’ no han podido marcar en sus últimos tres compromisos de visita, incluida la derrota ante el Inter, lo que significa su peor sequía en la Champions.

Atlético de Madrid tampoco la está pasando bien. Los ‘Colchoneros’ perdieron 2-0 en su visita al Club Brugge y de paso se convirtieron en el equipo que más veces ha jugado en suelo belga sin ganar, con cinco derrotas y un empate.

Lionel Messi sigue imparable. El argentino marcó el un gol en el empate con Benfica y eso lo convirtió en el único futbolista que ha podido anotarle a 40 equipos diferentes en el certamen.

Finalmente, la sorpresa del torneo es Club Brugge, que se mantiene invicto y con pleno de victorias, sumándose a Napoli, Bayern Munich, Real Madrid y Manchester City como los únicos equipos que han conseguido dicha hazaña. Además, de los 32 participantes, solo los ‘Azul y Negro’ y los ‘Bávaros’ han mantenido sus porterías en cero.