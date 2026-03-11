Los 5 momentos de los octavos de final de ida de la Champions League

Karla Villegas Gama

Mohamed Salah superó a Jamie Carragher como el futbolista del Liverpool que más veces ha jugado en la Champions, con un total de 81 alineaciones.

Victor Osimhen asistió el gol del Galatasaray y con ello llevó su cuenta a 8 participaciones directas en anotaciones, ningún nigeriano había conseguido tantas en una sola temporada del torneo.

Lamine Yamal consiguió el gol de penal más tardío del Barcelona en la competencia, a los 95 minutos y 50 segundos; por su parte, la pena máxima que acertó Kai Havertz al minuto 88 y 33 es la más tardía que ha concretado el Arsenal desde 2010.

Federico Valverde marcó el primer hat-trick de su carrera e igualó la cantidad de tantos que había hecho en sus último 75 partidos del torneo. Además, es el único mediocampista que logra un hat-trick en el primer tiempo de un partido de la Champions y el tercer futbolista que lo concreta más rápido, a los 27 minutos.

Bodo/Glimt se unió al Atalanta como los únicos debutantes que ganan el partido de ida de los octavos de final del torneo. Por si fuera poco, es el primer cuadro noruego que gana un partido esta fase por una diferencia de 3 goles.