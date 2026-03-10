Galatasaray tiene contra las cuerdas a Liverpool en la Champions League

Oscar Sandoval

Galatasaray cumplió con su objetivo y salió con ventaja de la ida de octavos de final de la Champions League después de vencer 1-0 a Liverpool, el resultado pudo ser más amplio a favor del conjunto turco, pero Giorgi Mamardashvili y el VAR evitaron una tragedia mayor.

Liverpool está herido y necesitará mejorar si quiere remontar la eliminatoria y avanzar a la siguiente ronda porque hoy quedó a deber, fue superado por un equipo motivado y respaldado por su afición que ganó con un gol tempranero, pero que lo dejó con vida.

Mario Lemina anotó el tanto de la victoria a los siete minutos después de un tiro de esquina y un cabezazo de Victor Osimhen quien habilitó al gabonés. El gol tambaleó a los visitantes que no recibieron el segundo al 12 de milagro tras un remate del nigeriano que rozó el poste.

Liverpool presionó y se lanzó al frente en busca del empate, pero sin éxito porque los turcos defendieron y trabajaron el partido. El VAR anuló el 2-0 en la segunda mitad y Galatasaray consiguió la segunda victoria contra los ingleses esta temporada en la Liga de Campeones para soñar con los cuartos de final.