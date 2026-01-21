Los 5 momentos de la Jornada 7 de la Champions League

Karla Villegas Gama

Con su doblete frente a Monaco, Kylian Mbappé registra su temporada más goleadora en el torneo, con 11 tantos en 6 partidos, igualando lo hecho por Cristiano Ronaldo en la temporada 2015/16.

Bodo/Glimt superó a Manchester City y se convirtió en el primer club noruego que derrota a uno inglés desde 1995; además, es el primer cuadro de ese país que gana un partido de la Champions en 19 años.

El Arsenal llevó su récord de triunfos a 7 partidos consecutivos por primera vez en la historia. En el camino, el Inter sumó su tercer descalabro al hilo en una misma temporada, algo que jamás había sucedido.

El Barcelona ha recibido al menos 1 gol en 10 partidos consecutivos, algo que no había sucedido desde su debut en la competencia, en 1959.

Con su gol ante PSV, Anthony Gordon llegó a 6 tantos esta campaña, empatando a la Alan Shearer como los futbolistas del Newcastle con más tantos en una misma edición del torneo.