El Barcelona se repone de una derrota y termina ganando al Slavia Praga

Héctor Cantú

El Barcelona ha tenido una noche de contrastes absolutos en Praga que terminó de manera favorable para el equipo de Hansi Flick, que no abandona la idea de poder clasificarse entre los mejores 8 de la primera ronda de la UEFA Champions League.

Para el equipo checo, lo que comenzó como una noche cargada de ilusiones, terminó por ser una herida más en esa larga sequía de triunfos que acumula en el torneo de clubes más importante del mundo, donde no gana desde hace 18 años.

Fermín López, el rescatista del Barcelona en Praga

El equipo de casa comenzó ganando con un tanto un poco descompuesto de Vasil Kusej, quien apareció al segundo palo para empujar una pelota extraña que Frenkie de Jong no pudo despejar.

Con un Barcelona errático y muy alejado de su mejor versión, Fermín López apareció con un remate por el costado derecho para emparejar los cartones. Incluso él mismo, a tres minutos del final y con un disparo de larga distancia, logró el tanto de la voltereta temporal que ponía calma al encuentro.

Sin embargo, otro error defensivo, ahora de Robert Lewandowski, volvió a cubrir de nubarrones el panorama. El polaco terminó enviando la pelota a su propio arco, poniendo a su equipo contra las cuerdas y obligarlo a remar contracorriente.

Para la segunda mitad, las modificaciones de Hansfi Flick surtieron efecto y terminaron por dar la vuelta a la dinámica del partido y por ende al tanteador.

El Slavia Praga ya no volvió a tener la misma dinámica sobre el terreno de juego, Con esa condición el Barcelona aprovechó los espacios y dio la vuelta al tanteador.

Dani Olmo apareció al minuto 63 y siete minutos después lo hizo Robert Lewandowski para reivindicarse y marcar su primer gol de la presente temporada en la Champions League..

Aunque los dos goles no le vienen bien al Barcelona por la diferencia de anotaciones, su victoria le coloca en la posición 9 de la clasificación, empatado en 13 unidades con PSG, Newcastle y Chelsea.

En la última jornada, el Barcelona se medirá al Copenague apenas unos días después de enfrentarse al Real Oviedo en el marco de La Liga, donde solo supera por un punto al Real Madrid.