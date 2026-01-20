Arsenal clasificó de manera histórica a octavos de final en la Champions League

Oscar Sandoval

Arsenal se convirtió en el primer equipo en reservar un lugar en los octavos de final de la Champions League luego de vencer 3-1 a Inter como visitante, sigue con paso perfecto tras alcanzar siete victorias y sin hacer ruido se colocó entre los candidatos al título europeo.

Inter compitió hasta donde le alcanzó ante un Arsenal pletórico que no especuló, no fue falta de valentía, pero el conjunto londinense es de lo mejor de la Liga de Campeones y lo confirmó en Milan con una presentación contundente que aseguró su boleto a la siguiente ronda.

Los ‘Gunners’ echaron a andar la maquinaría y con una jugada de posesión larga descontrolaron a Inter poniéndose por delante con un gol de Gabriel Jesus a los 10 minutos.

El equipo italiano peleó con sus armas y equilibró la balanza al 18 con un disparo colocado de Peter Sucic desde la media luna, sin embargo, el brasileño apareció de nueva cuenta para marcar el 2-1 a los 31 minutos.

Arsenal se lo tomó en serio y rubricó la obra en la segunda mitad, parecía más cercano el tercero del conjunto inglés que el segundo de los interistas que se fueron desinflando entre ideas y Viktor Gyökeres remató el partido a seis minutos del final para consumar la séptima victoria consecutiva de Arsenal en la Champions.