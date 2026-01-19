Oscar Sandoval
Inter amenaza el invicto de Arsenal en la Champions League
Arsenal es el único equipo que no conoce la derrota en el torneo
Arsenal es el mejor equipo de la Champions League después de seis jornadas, tiene seis victorias en fila y visita a Inter que amenaza su paso perfecto. El equipo italiano está dentro del ‘Top 8’ y necesita un buen resultado para mantenerse en la zona de clasificación directa a octavos de final.
Las dos derrotas consecutivas de Inter en la Liga de Campeones lo dejaron sin margen de error, un tropiezo más podría sacarlo de la parte alta y con una jornada por delante luce complicado recuperar la sexta posición que hoy ocupa porque hay nueve clubes al acecho.
Un empate le garantiza a Arsenal un lugar en octavos de final y los tres puntos terminar la fase de liga entre los dos mejores equipos de la competencia, lo que significaría jugar como local hasta semifinales en caso de llegar a esa instancia y ganar lo dejaría en camino al título.
Ninguno puede especular a una jornada para el final de la primera ronda de la Champions y los resultados comienzan a valer su peso de oro, para Inter no hay más que la victoria porque necesita salir del bache.
