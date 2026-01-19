Inter amenaza el invicto de Arsenal en la Champions League

Oscar Sandoval

Arsenal es el mejor equipo de la Champions League después de seis jornadas, tiene seis victorias en fila y visita a Inter que amenaza su paso perfecto. El equipo italiano está dentro del ‘Top 8’ y necesita un buen resultado para mantenerse en la zona de clasificación directa a octavos de final.

Memories of a perfect Champions League night 💫pic.twitter.com/HXg85cjS3F — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) January 19, 2026

Las dos derrotas consecutivas de Inter en la Liga de Campeones lo dejaron sin margen de error, un tropiezo más podría sacarlo de la parte alta y con una jornada por delante luce complicado recuperar la sexta posición que hoy ocupa porque hay nueve clubes al acecho.

Un empate le garantiza a Arsenal un lugar en octavos de final y los tres puntos terminar la fase de liga entre los dos mejores equipos de la competencia, lo que significaría jugar como local hasta semifinales en caso de llegar a esa instancia y ganar lo dejaría en camino al título.

Ninguno puede especular a una jornada para el final de la primera ronda de la Champions y los resultados comienzan a valer su peso de oro, para Inter no hay más que la victoria porque necesita salir del bache.