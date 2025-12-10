Los 5 momentos de la Jornada 6 de la Champions League

Karla Villegas Gama

Jules Koundé es el primer jugador del Barcelona que marca dos goles de cabeza en un mismo partido de Champions League.

Por primera vez desde 2009, el Liverpool ganó un duelo del torneo como visitante sin Mohamed Salah en la alineación. Además, el penal de Dominik Szoboszlai significó el gol de la victoria más tardío de los ‘Reds’, a los 87:24.

Lennart Karl es el jugador más joven en la historia del torneo que marca en tres partidos consecutivos, con 17 años y 290 días.

Noni Madueke es el primer jugador en la historia del Arsenal que anotar en cada uno de sus 3 primeros partidos en el torneo. Mientras que Gabriel Martinelli es el primer 'Gunner' que anota en 5 partidos consecutivos en la Champions League.

Tras caer con Benfica, Napoli selló su quinta derrota al hilo como visitante, su peor registro fuera de casa en la historia del torneo.