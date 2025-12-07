Mohamed Salah quedó señalado en medio de la crisis de Liverpool

Oscar Sandoval

Las cosas en Liverpool se van complicando día con día, pero Arne Slot debe tomar medidas para intentar salir del bache en el que está el campeón inglés que enfrentará un partido decisivo en la Champions League contra Inter y tendrá que ganar en Italia con la ausencia de Mohamed Salah.

The Reds have named a 19-man squad for Tuesday’s Champions League clash with Internazionale: — Liverpool FC (@LFC) December 8, 2025

Después de pasar dos de los últimos tres partidos en el banquillo de los ‘Reds’, llegó el punto y aparte en la relación entre Slot y Salah quien se entrenó este lunes con normalidad junto al resto de sus compañeros, pero quedó fuera de la convocatoria por decisión técnica.

El egipcio que abandonará la disciplina de los ‘Reds’ el próximo 15 de diciembre para competir en la Copa de África con su selección también podría quedar excluido del compromiso del próximo sábado ante Brighton que marcaría su despedida durante las próximas semanas, según diversas informaciones.

Salah aparece como el gran señalado por el técnico neerlandés quien habría perdido la confianza en ‘El Farón’ que deslumbró la temporada pasada con 29 goles y 18 asistencias, sin embargo, en este curso es una sombra con registros de cuatro tantos y dos asistencias en 13 partidos de liga, sin lugar a dudas un bajó rendimiento que Slot no ha pasado por alto.