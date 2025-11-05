Los 5 momentos de la Jornada 4 de la Champions League

Karla Villegas Gama

Max Dowman se convirtió en el futbolista más joven en disputar un partido de la Champions, a los 15 años y 308 días.

Jude Bellingham rompió el récord de Iker Casillas como el más joven en disputar 50 partidos de la competencia, a los 22 años y 128 días.

Estêvão es el único sudamericano que consigue marcar en dos partidos consecutivos del torneo con 18 años o menos.

Carlos Forbs superó a David Beckham como el futbolista más joven en anotar y asistir contra el Barcelona, a los 21 años y 231 días. En el camino, Barcelona concedió dos goles en 16 minutos y medio, algo que jamás le había sucedido.

Erling Haaland es el primer futbolista en la historia del torneo que marca en 5 partidos consecutivos, con 3 clubes diferentes: Manchester City, Borussia Dortmund y RB Salzburg.