La extraña declaración de Jude Bellingham: "El año pasado estábamos mucho peor"

Tras perder contra el Liverpool, Jude Bellingham manifestó que el año pasado estaban mucho peor y que no pueden permitir que esta derrota en la cuarta fecha de la Champions League arruine el buen momento del Real Madrid.

"Creo que el marcador refleja el partido. En la segunda parte ellos crearon más ocasiones y ahí no defendimos bien las jugadas a balón parado. En la primera parte lo controlamos bien, pero en la segunda no tanto", dijo a Amazon Prime.

"Cuando ellos marcaron en la segunda parte queríamos forzar mucho y perdimos muchas pelotas, les dimos muchas más oportunidad cuando éramos más vulnerables", añadió Bellingham, que aun así recordó que esta solo es la segunda derrota de la temporada y que el año pasado estaban en una situación mucho más complicada y acabaron avanzando de ronda.

"El año pasado estábamos mucho peor, no podemos permitir que esto arruine el buen momento en el que estamos", agregó Bellingham, que comentó los abucheos que recibió su amigo y compañero Trent Alexander-Arnold: "Lo he escuchado, pero es una de esas cosas en el fútbol. Los aficionados han mostrado cómo se sienten para intentar también desconcentrarle, pero seguro que saben lo que significa el club para él. Es una de esas cosas que pueden pasar en el futbol. Cuando acabó la liga me acuerdo que le dieron una gran despedida".

Respecto a si espera que le convoquen este viernes para los próximos partidos de Inglaterra, Bellingham incidió en que esa no es su decisión. "Me encantaría, pero no depende de mí", aseveró el madridista.

El jugador más joven con 50 partidos en Champions League

El inglés se convirtió este martes, en la derrota del Real Madrid en Anfield ante el Liverpool (1-0), en el jugador más joven en la historia de la Liga de Campeones que alcanza 50 partidos, al superar el registro que ostentaba el exguaradameta también madridista Iker Casillas.

Bellingham marcó un nuevo récord con 22 años y 128 días, titular en Anfield en su partido 50 en la Liga de Campeones, 23 disputados con el Borussia Dortmund y 27 con el Real Madrid.

Su debut en el torneo se produjo el 20 de octubre de 2020 en Roma, con una derrota del Dortmund frente al Lazio. Su balance en la competición son 27 encuentros ganados, 8 empatados y 15 perdidos.

El registro de Bellingham supera el logrado por Casillas, que alcanzó 50 partidos en la Liga de Campeones con 22 años y 155 días, por delante de Cesc Fábregas, que lo logró con 22 años y 331 días, y Kylian Mbappé que lo hizo con 22 años y 339 días.