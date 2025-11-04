Max Dowman debutó en la Champions League... a los 15 años

Karla Villegas Gama

Mikel Arteta le dio una oportunidad soñada a Max Downman: debutar en la Champions League, en el triunfo del Arsenal sobre Slavia Praga.

Con ello, el 'Gunner' se convirtió en el futbolista más joven en disputar un partido de la competencia, a los 15 años y 308 días.

Arsenal's Max Dowman becomes the youngest player in Champions League history at 15 years, 308 days ⭐ pic.twitter.com/FI3R56kHMv — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 4, 2025

Downman ingresó al minuto 72, en sustitución de Jurrien Timber, y se hizo cargo de la banda derecha. El delantero interceptó un balón y ganó el único duelo que tuvo.

Gracias a su aparición en el encuentro, Downman se convirtió en el único jugador de 15 años que tiene minutos en la Champions.

Antes que él, Youssoufa Moukoko (16 años y 18 días) y a Lamine Yamal (16 años y 68 días) eran los más jóvenes en disputar un partido del torneo.