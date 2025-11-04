Publicación: martes 4 de noviembre de 2025

Arsenal no tuvo problemas y goleó a Slavia Praga

Mikel Merino fue instrumental en el triunfo 'Gunner'.

Arsenal mantiene el paso perfecto en la Champions League, tras derrotar 0-3 a Slavia Praga en la Jornada 4.

Los ‘Gunners’ fueron superiores en todo el partido, con presión alta y mucho orden en la defensa.

Sin embargo, los locales estuvieron atentos y soportaron los embates del rival, hasta que al minuto 32 se señaló una pena máxima que Bukayo Saka concretó.

En el complemento, Mikel Merino brilló con un doblete. Al 46’, Christian Nørgaard robó el esférico y se lo mandó a Declan Rice. El mediocampista sirvió para Leandro Trossard, quien asistió al español para que definiera de zurda.

Slavia Praga intentó reaccionar, pero no pudo sacar provecho de las pocas oportunidades que generó; en cambio, los ingleses sí capitalizaron sus opciones y al 68’ Merino volvió a hacerse presente tras un pase perfecto de Rice.

Así, Arsenal hiló su cuarto triunfo en el torneo; por su parte, los checos siguen si ganar.

Arsenal derrotó 2-0 a West Ham y se coló al primer lugar de la Premier League con 16 unidades

