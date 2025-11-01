Arsenal sigue imparable en la Premier League

Oscar Sandoval

Arsenal venció 2-0 a Burnley y alcanzó cinco victorias de forma consecutiva, no recibió gol y el resultado es el reflejo de un equipo equilibrado que pasa por un buen momento y que lidera la Premier League con autoridad.

Another solid away performance 👊 pic.twitter.com/fBo0uwHoLZ — Arsenal (@Arsenal) November 1, 2025

Esta podría ser la temporada en la que Arsenal termine con la sequía, el bajón de Liverpool lo dejó sin un rival directo, clubes como Bournemouth, Tottenham y Sunderland le persiguen, pero es posible que no aguanten su ritmo y Manchester City no está cerca.

El balón parado es un arma del conjunto londinense y Viktor Gyökeres anotó el 1-0 a los 14 minutos tras un tiro de esquina, el sueco apareció luego un cobro a segundo poste y remató en el área chica para mandar el balón en las redes.

Los visitantes dominaron, acumularon llegadass y pusieron a trabajar al cuadro bajo de los ‘Clarets’, las ocasiones eran constantes, pero el segundo no caía hasta que Rice aumentó la ventaja al 35 con un remate de cabeza después de una jugada a velocidad cuando los visitantes defendían un córner.

Arsenal controló el partido en la segunda mitad y bajó las revoluciones para manejar un resultado que despertó la ilusión por el título, el camino apenas comienza, sin embargo, todo parece estar a favor de los ‘Gunners’ esta campaña.