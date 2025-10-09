Brasil le pasó por encima a Corea del Sur

Redacción FOX Deportes

Después de asegurar su boleto al Mundial de 2026, Brasil arrancó su preparación de cara a la competencia con una goleada de 5-0 sobre Corea del Sur.

Los pupilos de Carlo Ancelotti no se achicaron a pesar de la lluvia que azotó el Seoul World Cup Stadium y mostraron orden.

Estêvão abrió el marcador al 13’, tras un pase filtrado de Bruno Guimarães que terminó al fondo de las redes.

La alegría de la Selección Brasileña es tanta, que se contagia

Los locales no se rindieron y buscaron el empate, pero el poderío de la ‘Canarinha’ pudo más y al 41’ se juntaron tres viejos conocidos: Vinícius Júnior, Casemiro y Rodrygo para que este último pusiera el 2-0.

En el complemento, Brasil arrancó con presión alta y dio resultados al 47’, con un robo de balón de Estêvão, que él mismo concretó para ampliar la ventaja de su selección.

El 4-0 cayó dos minutos después, de nueva tras un robo de balón. Casemiro recuperó en medio campo y sirvió para Vinícius. El delantero tocó de primera para Rodrygo, quien sacó al portero de su arco y remató a placer.

La cereza en el pastel llegó al 77’ con un contragolpe de libro. Lucas Paquetá rechazó el esférico en los linderos del área para que Matheus Cunha lo tomara y sacara un pase largo y raso dirigido a Vinícius. El delantero emprendió la carrera y, aunque Lee Kang-in lo presionó sin cesar, la velocidad le favoreció al del Real Madrid, quien concretó la goleada.

El próximo 14 de octubre, Brasil se medirá a Japón; Corea del Sur, a Bolivia.