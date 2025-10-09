Redacción FOX Deportes
Brasil le pasó por encima a Corea del Sur
Estêvão y Rodrygo brillaron en la goleada.
Después de asegurar su boleto al Mundial de 2026, Brasil arrancó su preparación de cara a la competencia con una goleada de 5-0 sobre Corea del Sur.
Los pupilos de Carlo Ancelotti no se achicaron a pesar de la lluvia que azotó el Seoul World Cup Stadium y mostraron orden.
Estêvão abrió el marcador al 13’, tras un pase filtrado de Bruno Guimarães que terminó al fondo de las redes.
Los locales no se rindieron y buscaron el empate, pero el poderío de la ‘Canarinha’ pudo más y al 41’ se juntaron tres viejos conocidos: Vinícius Júnior, Casemiro y Rodrygo para que este último pusiera el 2-0.
En el complemento, Brasil arrancó con presión alta y dio resultados al 47’, con un robo de balón de Estêvão, que él mismo concretó para ampliar la ventaja de su selección.
El 4-0 cayó dos minutos después, de nueva tras un robo de balón. Casemiro recuperó en medio campo y sirvió para Vinícius. El delantero tocó de primera para Rodrygo, quien sacó al portero de su arco y remató a placer.
La cereza en el pastel llegó al 77’ con un contragolpe de libro. Lucas Paquetá rechazó el esférico en los linderos del área para que Matheus Cunha lo tomara y sacara un pase largo y raso dirigido a Vinícius. El delantero emprendió la carrera y, aunque Lee Kang-in lo presionó sin cesar, la velocidad le favoreció al del Real Madrid, quien concretó la goleada.
El próximo 14 de octubre, Brasil se medirá a Japón; Corea del Sur, a Bolivia.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT