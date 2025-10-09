Se incendia la casa de Vinícius Júnior

Héctor Cantú

Una falla eléctrica habría causado un incendio al interior de la casa de Vinícius Júnior, futbolista del Real Madrid, quien se encuentra lejos de su domicilio.

La prensa en España ha dado cuenta de que un fuerte olor a humo sale de la casa del delantero merengue que habría comenzado alrededor de las 11 de la mañana.

Las primeras versiones apuntan a que un fallo eléctrico en la zona del sauna habría generado el fuego que fue controlado por el cuerpo de bomberos de Madrid.

No se reportan heridos ni intoxicados por el humo que alcanzó la segunda planta de la estancia.

El futbolista brasileño se encuentra concentrado con la selección brasileña que disputará dos partidos amistosos en Asia ante Corea del Sur y Japón de cara al Mundial 2026.