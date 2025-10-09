Publicación: jueves 9 de octubre de 2025

Héctor Cantú

Se incendia la casa de Vinícius Júnior

Una falla eléctrica habría propiciado el fuego en la casa del jugador del Real Madrid

Una falla eléctrica habría causado un incendio al interior de la casa de Vinícius Júnior, futbolista del Real Madrid, quien se encuentra lejos de su domicilio.

La prensa en España ha dado cuenta de que un fuerte olor a humo sale de la casa del delantero merengue que habría comenzado alrededor de las 11 de la mañana.

Las primeras versiones apuntan a que un fallo eléctrico en la zona del sauna habría generado el fuego que fue controlado por el cuerpo de bomberos de Madrid.

No se reportan heridos ni intoxicados por el humo que alcanzó la segunda planta de la estancia.

10 figuras del futbol que no votaron por Vinícius Júnior para el The Best

Vinícius Júnior no ganó el The Best de manera unánime.Estos son algunos personajes que no le votaron en primer lugar.
Leo Messi: Voto1: Lamine Yamal, Voto 2: Kylian Mbappé, Voto 3: Vinícius Jr.
Harry Kane: Voto 1: Rodri, Voto 2: Jude Bellingham. Voto 3: Vinícius Jr.
Joshua Kimmich: Voto 1: Rodri, Voto 2: Toni Kroos, Voto 3: Florian Wirtz
Achraf Hakimi: Voto 1: Kylian Mbappé, voto 2: Vinícius Júnior, voto 3: Rodri
Jan Oblak: Voto 1: Rodri, voto 2: Carvajal y voto 3: Kroos.
José Giménez: Voto 1: Federico Valverde, voto 2: Rodri y Voto 3: Erling Haaland
Gianluigi Donnarumma: Voto 1: Lionel Messi, Voto 2: Kylian Mbappé y Voto 3: Vinicius Jr.
Julian Nagelsmann: Voto1: Florian Wirtz, Voto 2: Rodri y Voto 3: Toni Kroos.
Lionel Scaloni: Voto 1: Lionel Messi, Voto 2: Rodri y Voto 3: Jude Bellingham.
Bernardo Silva: Voto 1: Rodri, Voto 2: Vinícius Jr y Voto 3: Erling Haaland.

El futbolista brasileño se encuentra concentrado con la selección brasileña  que disputará dos partidos amistosos en Asia ante Corea del Sur y Japón de cara al Mundial 2026.

