Vinícius Júnior se estrena como capitán de Real Madrid en la Copa del Rey

Carlo Ancelotti introdujo una rotación masiva en su XI titular para la ida de semifinales de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, con ocho jugadores que no iniciaron el último partido ante Girona y con uno de ellos, Vinícius Junior siendo capitán del Real Madrid por primera vez.

El brasileño, Aurelien Tchouaméni -quien parte como central y no de centrocampista- y Raúl Asencio -quien ejercerá de lateral derecho y no de central- repiten en el once respecto al partido del domingo.

Revolución de inicio en un partido en el que vuelve Jude Bellingham, tras no poder jugar en Liga por sanción, y en el que son baja por lesión Dani Carvajal, Eder Militao -de larga duración por sendas lesiones de rodilla-; Kylian Mbappé, con fuertes dolores de muelas; Thibaut Courtois, con molestias en la pierna derecha, Fede Valverde por descanso; y Jesus Vallejo, lesionado en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

El once del Real Madrid lo forman: Andriy Lunin; Raúl Asencio, Aurelien Tchouaméni, Antonio Rüdiger, Fran García; Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Jude Bellingham; Arda Güler, Vinícius Junior y Endrick.