Rodrygo no jugó ante Osasuna, pero Xabi Alonso cuenta con él
El técnico de Real Madrid señaló que Rodrygo no jugó por decisión suya
Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, dejó sin minutos al delantero brasileño Rodrygo Goes en el estreno en LaLiga ante Osasuna, aunque aseguró que fue por una decisión puntual y que cuenta con él.
"El Mundial era un contexto diferente por la competición que era y hoy es sólo un partido", explicó Xabi Alonso cuando fue preguntado por Rodrygo.
El técnico madridista optó por Brahim Díaz en el equipo titular y en los cambios apostó antes por Franco Mastantuono y Gonzalo García.
"Ya dejamos atrás el Mundial y cuenta esta temporada. Cuento con Rodrygo, es solo un partido y no hay que hacer una lectura demasiado a futuro. En unos meses podré responder con más certeza, pero hoy han sido circunstancias del partido y decisiones mías", zanjó.
