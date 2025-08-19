Kylian Mbappé acudió al rescate de Real Madrid en el inicio de La Liga

Oscar Sandoval

Real Madrid venció 1-0 a Osasuna y consiguió su primer triunfo de la temporada en La Liga, aunque dejó el lucimiento para otra ocasión. Un penal de Kylian Mbappé al inicio de la segunda mitad desatascó al equipo blanco que no dio una buena exhibición y quedó a deber. FP: @RealMadrid 1-0 @Osasuna

⚽ 51' @KMbappe (p)

Trabajar es el único camino que tiene el conjunto ‘Merengue’ para encontrar el buen funcionamiento porque ante los ‘Rojillos’ le faltaron ideas, Xabi Alonso estrenó en liga a tres de sus fichajes, pero fue un duelo difícil ante un rival que salió al Santiago Bernabéu a encerrarse.

A la ofensiva local le faltaron ideas para abrir los espacios y bajo esa dinámica se disputó una primera mitad con apenas ocasiones de gol, nada parecía cambiar tras el descanso, pero Juan Cruz picó el anzuelo, derribó a Mbappé dentro del área en una barrida y el francés no falló para marcar su primer gol de la campaña al 51.

Kylian Mbappé marca el primer gol 'merengue' de la temporada

Alonso intentó cambiar la tónica del encuentro con los cambios, entre ellos el debut de Franco Mastantuono y la vuelta de Dani Carvajal, además de la entrada de Gonzalo quien fue el talismán del equipo blanco en el Mundial de Clubes, pero ellos tampoco pudieron aumentar la ventaja.

Real Madrid arrancó ganando que era lo importante, sin embargo, deberá mejorar futbolísticamente en la jornada 2 cuando visite a Oviedo porque La Liga le exige mantenerse en la pelea por el liderato desde el principio.