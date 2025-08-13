Oviedo recibirá a Real Madrid en La Liga con casa llena

Oscar Sandoval

Real Oviedo volverá a jugar en la primera división después de una larga espera de 25 años y uno de los partidos más esperados es la visita de Real Madrid, la afición no deberá esperar mucho para recibir al conjunto ‘Merengue’ y agotó las entradas para el duelo de la jornada dos.

ℹ️ Aquellos abonados que cedan su asiento para #RealOviedoRealMadrid, y dicha localidad sea vendida, dispondrán de un 50% de descuento * para el abono de la temporada 26/27 🏟️💙



*Límite de 50% del precio total del abono. #RealOviedo 🔵⚪️ — Real Oviedo (@RealOviedo) August 13, 2025

El precio de los boletos no importó en Oviedo cuando se anunció la visita del equipo blanco al inicio de la temporada, el club informó el martes que las entradas tendrían un costo de 150 euros para las cabeceras y 200 euros para las zonas laterales y este miércoles ya no hay tickets, según la agencia EFE.

El compromiso ante el Madrid será el primero en casa del conjunto ‘Carbayón’ en el máximo circuito desde el año 2000, comenzará la temporada visitando a Villarreal y el próximo domingo 24 de agosto le hará los honores al equipo más ganador del futbol español.

Las únicas entradas disponibles de manera oficial serán las que dejen los aficionados que estén abonados, ya que el club anunció que aquellos que cedan su butaca tendrán un 50% de descuento en el abono de la próxima temporada.