El Oviedo (del Pachuca), listo para debutar en La Liga de España

EFE

El Real Oviedo, que tiene como principal novedad esta temporada en su retorno a la Primera División del futbol español al venezolano Salomón Rondón, empató este sábado sin goles en su visita al Leganés, en el último ensayo antes del inicio de la competición liguera.

El partido de cierre de la pretemporada, que se disputó en las instalaciones deportivas de Butarque de Leganés, en las afueras de Madrid, tuvo dominio alterno y ninguno de los contendientes aprovechó las ocasiones de las que gozó.

Tanto el técnico local, Paco López, como el del Oviedo -equipo que pertenece al mexicano Grupo Pachuca-, Veljko Paunovic, hicieron los últimos ajustes antes del estreno liguero del próximo fin de semana.

El Oviedo, que volverá a LaLiga EA Sports (Primera) después de 24 años con su visita a Villarreal el próximo viernes, dominó la primera media hora del encuentro, en la que dispuso de dos claras oportunidades de batir a Juan Soriano.

Primero fue el centrocampista ghanés Sibo, en el minuto 24, cuando después de un rechace tras un córner, remató a bocajarro, pero el meta local salvó el tanto con una gran parada.

Un minuto después, el venezolano Rondón (quien del Pachuca pasó al 'hermano' español) tuvo la opción de abrir el marcador, pero su disparo lo repelió el palo.

El Leganés logró sacudirse el dominio bermellón y también pudo batir a Aarón por medio de Naim García en el minuto 38, pero el poste lo impidió.

En la segunda mitad, fueron los madrileños los que tuvieron más el balón en el primer tramo, mientras que los asturianos tomaron el mando tras la salida al campo del veterano Santi Cazorla en el minuto 72.

Nacho Vidal, a pase del capitán ovetense, pudo inclinar el partido del lado visitante, pero su disparo se marchó fuera.

Tras su descenso a la Segunda División española al término de la pasada campaña, el Leganés se estrenará el domingo en Huesca.