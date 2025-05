Casemiro y Neymar, dos soldados de la ‘Vieja Guardia’ para Carlo Ancelotti

Oscar Sandoval

Carlo Ancelotti necesita gente de su confianza para ejercer de líderes en su proyecto al frente de Brasil y habría elegido a Neymar y Casemiro para ese rol. La primera lista del técnico italiano se dará a conocer el próximo 26 de mayo, pero la prensa de aquel país ha filtrado algunos nombres.

A maior Seleção da história do futebol agora será liderada pelo técnico mais vitorioso do mundo. Carlo Ancelotti, sinônimo de conquistas históricas, foi anunciado nesta segunda-feira (12) pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, como o novo técnico da Seleção Brasileira. Ele… pic.twitter.com/grw3Rb1BmL — CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 12, 2025

Ancelotti todavía no ejerce como seleccionador de la ‘Canarinha’, sin embargo, ya trabaja en la planificación de la plantilla para su debut en las Eliminatorias de CONMEBOL ante Ecuador el próximo 5 de junio en Guayaquil.

Globo Esporte revela que entre los convocados estarán Neymar, Casemiro y Oscar y señala que la “sorpresa” será el llamado de Igor Paixao del Feyenoord quien es “poco conocido en Brasil”.

‘Ney’ no participa con su selección desde el día que se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha, fue el 17 de octubre de 2023 contra Uruguay y desde entonces ha tenido problemas físicos, pero no le impedirán ser tomado en cuenta por Ancelotti, aunque no está claro cual será su papel en la ‘Canarinha’.