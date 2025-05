Carlo Ancelotti, sin resentimientos con el Real Madrid por no darle refuerzos

EFE

Tras el anuncio del fichaje del central Dean Huijsen por el Real Madrid, el técnico Carlo Ancelotti, que no dirigirá al jugador y se marcha a la Selección Brasileña, no dejó ningún reproche por la falta de refuerzos defensivos que pidió esta temporada y elogió al central internacional español de 20 años procedente del Bournemouth.

"Huijsen es un gran jugador joven con mucha proyección y de mucho potencial. El fichaje es muy bueno por parte del Real Madrid. Todos los jugadores que ficha me dan mucha ilusión porque el Real Madrid siempre quiere estar a lo máximo y lo estará", valoró en rueda de prensa en la ciudad deportiva de Valdebebas.

Ancelotti no lanzó ningún reproche al club por no facilitarle refuerzos defensivos el pasado verano, ni en el mercado invernal, cuando ya habían sufrido graves lesiones de rodilla dos pilares del equipo como Dani Carvajal y el brasileño Eder Militao.

"El año pasado no era pensable porque teníamos la vuelta de Alaba, a Militao bien, a Carvajal bien, pero durante la temporada este tipo de lesiones nos han perjudicado", admitió.

"Lo hemos pensado y lo hemos hablado, pero todas las decisiones que han tomado desde el club han sido coordinadas con el cuerpo técnico, conmigo personalmente. No hay más que añadir. El año pasado tuvimos más o menos los mismos problemas, pero fuimos capaces de arreglarlo. Este año ha sido un poco más complicado", agregó.

Ancelotti recordó refuerzos que la directiva le ha dado estos años para convertirse en el técnico con más títulos en la historia del Real Madrid. "Me han hecho caso, desde que estoy aquí, y me olvido de algunos. El Real Madrid ha fichado a Camavinga, Rüdiger, Tchouámeni, Bellingham, Mbappé. ¿Podía pedir más? No", sentenció.