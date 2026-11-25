Karla Villegas Gama

Lille revivió en la Champions League con su primer triunfo del torneo, tras remontar y vencer 2-1 al Bayern Munich en la Jornada 5.

Los alemanes tomaron el control del partido desde el inicio y generaron oportunidades claras. Pacientes sin el balón y agresivos en ataque, pusieron en problemas a la defensa rival en repetidas ocasiones.

Sin embargo, hicieron la diferencia a balón parado. Al minuto 15, Dayot Upamecano cabeceó un tiro de esquina con la portería desprotegida por Berke Özer, quien perdió el equilibrio tras chocar con Aleksandar Pavlović.

Bayern capitalize on the corner kickl ? Dayot Upamecano is untouched in the box for a wide-open header ⚽️ Stream the #UCL on @paramountplus ? https://t.co/XcX1qLtW4o — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 25, 2026

Poco más hicieron los ‘Bávaros’ a partir de entonces ante un Lille que insistía en busca del empate.

En el complemento, los locales mostraron otra cara. El primer aviso llegó al minuto 46, con un gol de Ayase Ueda que fue anulado por una falta previa sobre Joshua Kimmich.

El conjunto francés ganó protagonismo con llegadas de Ethan Mbappé, Ngal'ayel Mukau y Hákon Haraldsson.

El empate llegó al minuto 62, cuando Ueda aprovechó un pase de Nathan Ngoy.

2 goals in 3 minutes for Lille and the French side have Bayern Munich on the ropes ? ⚽️ Ueda 62' ⚽️ Pavlović 65' (OG) Bayern's last defeat was on April 28 to PSG ? Stream the #UCL on @paramountplus ? https://t.co/f9PVw3yfOQ — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 25, 2026

La presión francesa creció ante un Bayern Munich inoperante. Apenas tres minutos después del empate, Mbappé escapó en solitario, encaró a Jonas Urbig y estrelló su disparo en el poste. Pavlović intentó despejar el esférico, pero terminó por enviarlo a su propia portería.

Vincent Kompany y Davide Ancelotti movieron sus piezas. Sin embargo, la falta de contundencia de los alemanes y las intervenciones de Özer permitieron que los ‘Les Dogues’ se quedaran con los tres puntos.

Con este resultado, Lille abandonó el fondo de la tabla y escaló a la posición 29, a dos puntos de la zona de playoff. Por su parte, Bayern Munich retrocedió del puesto 13 al 15, aunque se mantiene entre los equipos con acceso a playoffs.